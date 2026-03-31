慢性腎臓病の治療は、原因疾患の管理と腎機能の保護を目的とし、病期に応じた多角的なアプローチが求められます。クレアチニン値の変動を注視しながら、生活習慣の改善と薬物療法を組み合わせることで、進行を遅らせることが期待できます。薬物療法から透析・腎移植の選択肢まで、治療の全体像をご説明します。 監修医師：田中 茂（医師）2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は腎臓専門医/透析専門医として本村内科医