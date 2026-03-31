日本代表は30日、キリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦に向け、会場のウェンブリー・スタジアムで最終調整を実施した。鈴木淳之介（コペンハーゲン）は、28日のスコットランド代表戦に後半スタートから途中出場。守備での貢献はもちろんのこと、度重なる効果的な攻撃参加は84分の伊東純也のゴールにも繋がるなど、45分間で存在感を見せていた。世界でもトップレベルのイングランド代表については「個の部分に強