開催：2026.3.31会場：グレートアメリカン・ボールパーク結果：[レッズ] 2 - 0 [パイレーツ]MLBの試合が31日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとパイレーツが対戦した。レッズの先発投手はチェイス・バーンズ、対するパイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフトで試合は開始した。4回裏、6番 スペンサー・スティア 初球を打