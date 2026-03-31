日本代表は30日、キリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦に向け、会場のウェンブリー・スタジアムで最終調整を実施した。中村敬斗（スタッド・ランス）は、28日のスコットランド代表戦で62分からプレー。およそ30分間のプレーに終わり、イングランド戦では長い時間のプレーも期待される。イングランド戦に向けては「（対戦するのは）初めてですし、間違いなくビッグゲーム。フレンドリーマッチとはいえ自分のキャリ