日本代表のFW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）は、イングランド代表戦で全力をぶつけ、勝利を狙うつもりだ。日本代表は30日、キリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦に向け、会場のウェンブリー・スタジアムで最終調整を実施した。上田は28日のスコットランド代表戦で63分から途中出場。今回のイングランド戦では、先発出場すると予想される。上田は「ベースのところは変わらないですけど、大会前、すばら