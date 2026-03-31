日本代表は30日、キリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦に向け、会場のウェンブリー・スタジアムで最終調整を実施した。佐野航大はスコットランド代表戦で初めて先発出場を果たし、前半45分プレー。「この前出た課題は練習をしながら『こういうポジションを取ればいい』とか『このポジションを取ればボールがもらえる』と考えながらイメージすることができました」。2日間で体のリカバリーと頭の整理を行い、決意を