３月28日に敵地グラスゴーでスコットランド戦に１−０で勝利した日本代表は、ロンドンに移り、31日に聖地ウェンブリーでイングランド代表と相まみえる。貴重な欧州勢、それも北中米W杯の優勝候補との対戦とあって、非常に重要な強化試合となる。もっとも、相手からしても大事なテストの場だ。英衛星放送『Sky Sports』の敏腕記者ロブ・ドーセット氏が、イングランド代表の練習現場から次のようにレポートした。「日本戦は非