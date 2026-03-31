【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの目黒蓮が、4月7日に発売される『LEE』5月号特別版の表紙に登場する。 ■両手いっぱいの花々を手に取るスペシャルカットも掲載 今回の特別版表紙では、目黒は春らしい爽やかなストライプシャツに身を包み、リラックスした微笑みを浮かべているのが印象的だ。誌面では、「ほっとする場所、ほっとする時間。」をテーマに、6ページにわたるインタビューも掲載