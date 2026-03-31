31日10時現在の日経平均株価は前日比516.24円（-0.99％）安の5万1369.61円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は823、値下がりは705、変わらずは42。 日経平均マイナス寄与度は160.44円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が158.44円、ＳＢＧ が68.99円、フジクラ が68.99円、イビデン が23.73円と続いている。 プラス寄与度トップはリクルート で、日経平均を28.08円押し上げている。次いでＫ