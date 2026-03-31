熊本県水俣市にある町工場が、世界で初めて、3Dプリンターの駅舎を作りました。 【写真を見る】世界初！3Dプリンターで″駅舎″出力90分、組み上げ2時間！？建築業界の課題に挑む 立尾電設 川島一友さん「日本ではここだけにある、最先端の機械になっています」 人材不足、資材価格の高騰を打破する、革新的な建築に迫ります。 JR西日本初島駅（和歌山県） 和歌山県のローカル線の無人駅。 ここに一際