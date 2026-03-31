【ニューヨーク＝木瀬武】３０日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格の終値は、前週末比３・３％高の１バレル＝１０２・８８ドルとなった。終値が１００ドルを超えるのは、２０２２年７月以来、３年８か月ぶり。米国とイスラエルが２月末にイラン攻撃を開始して以降の上昇率は、終値ベースで５０％を超えた。トランプ米大統領は２９日の英紙フィナンシャル・タイムズの