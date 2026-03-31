年内の放送が決まっていたＴＢＳ系日曜劇場の大型ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」続編が、７月から２クールにわたって放送されることが３１日、発表された。主演の堺雅人が情報番組「ＴＨＥＴＩＭＥ，」で流れた収録インタビューで明らかにした。堺は昨年６月に同番組で続編決定を告げた時と同様に、くす玉を割ってニュースを発表。「ＶＩＶＡＮＴ７月から放送開始」「２クールぶち抜きで放送！」と２回に分けて報告した。「ようや