春らしさを感じるようになり、厚手のニットやスウェットから少しずつ薄手のトップスへシフトする時季。1枚で着映えるトップスがあると、何かと頼りになりそうです。大人がデイリー使いするなら、【ハニーズ】のきれいめトップスがおすすめ。スカーフやアクセサリー付きで、おしゃれを底上げできるかも。2,000円台というお手頃価格なので、ぜひ売り切れ前にゲットして。 旬顔コーデに導くスカӦ