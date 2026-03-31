今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃん。白い毛並みとオレンジに近い薄茶色の毛並みが混ざった猫ちゃんです。その毛並みの色合いは、まるで笹かまそっくりだったとのこと。投稿はThreadsにて、1万回以上表示。いいね数は1500件を超えていました。 【写真：ほとんど白くて『耳だけオレンジに近い色』だった子猫→成長した結果…可愛すぎる『見た目の変化』】 いわゆる笹かまねこってやつ？ 今回、Threadsに投稿し