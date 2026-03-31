筆者の話です。体調不良で寝込んでいた数日、社宅で思いがけない夫の評判を知りました。外での『優しい夫』と、家での姿。その違いに、私はどう向き合ったのか……。 噂のひと言 「大丈夫？ ご主人、看病のために早く帰ってるって聞いたよ」洗濯物を取り込んでいるとき、社宅の奥さんにそう声をかけられました。 体調を崩して数日。ようやく少し動けるようになり、ベランダに出たタイミングでした。どうしてそのことを知って