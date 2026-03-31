飼い主さんがお風呂に入っている間、猫さんはお母様の膝の上で…？お母様と出会って1か月も経っていないとは思えないほどのそのくつろぎっぷりが、反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で13万回再生を突破し、「めっちゃリラックスしてる、かわいい！」「十年も一緒にいるような態度好き」といったコメントが寄せられました。 【動画：母と出会ってからまだ1か月も経っていないのに……元迷い猫が見せた『ま