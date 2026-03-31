医療ドラマ「ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室」主演の俳優ノア・ワイリーが、ロンドンへ向かう機内で起きた出来事をユーモアたっぷりに語った。 【写真】ドクター姿が本物っぽい人気医療ドラマの主演俳優 同ドラマのプロモーションのためロンドンへ向かっていた際、フライト中に「機内で医療的緊急事態が発生し、医師の方は客室乗務員まで」というアナウンスが流れたという。英ラジオ番