記事ポイント受注生産型で在庫リスクなし、製造・発送は運営側が対応コンセプト設計からブランド育成まで一貫サポートクリエイター・ショップ向け出店パートナー募集を本格強化 DELIGRAPHICSは、受注生産型でオリジナルグッズの製造・発送を代行し、在庫を持たずに販売できるECプラットフォームです。ブランドのコンセプト設計やターゲット設定など、ブランディングの段階からサポートが受けられます。現在、イラストレーター