記事ポイント社会包摂・次世代育成・文化振興の3テーマで文化芸術による社会課題解決を可視化障がい者アート支援から国際音楽セミナーまで多彩なプログラムが展開中特設サイト「ACROS LAB」で共感の輪を広げ、文化芸術の価値を未来へつなぐ アクロス福岡が、文化芸術の力で社会課題の解決に取り組む活動を発信する特設サイト「ACROS LAB(アクロスラボ)」を公開しています。社会包摂・次世代育成・文化振興という3つのテーマの