記事ポイントUSB接続と専用ドライバだけで既存測定機に後付け導入できる2軸回転テーブルワークを2軸で回転させ、複雑形状や難しい角度からの測定を効率化測定機メーカー・測定ソフトを選ばない高い互換性と横置き・縦置き対応 スイスの精密回転テーブルメーカーpL LEHMANNが、測定機用2軸回転テーブル「MICROシリーズ TIC35-90」を発表しています。USB接続と専用ドライバのインストールだけで既存測定設備への後付け導入がで