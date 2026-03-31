記事ポイント令和7年10月〜令和8年3月、県内10カ所の社食・学食で約7,300食の琵琶湖産湖魚メニューを提供利用者の9割以上が「また食べたい」と回答し、魚離れの中で予想を超える好評次年度も同様の事業を実施予定で、地域貢献活動（湖岸清掃・稚魚放流）支援も強化 滋賀県水産課は令和7年10月から令和8年3月にかけて、県内の企業・大学の食堂10カ所で琵琶湖の湖魚メニューを提供する「湖魚食材消費応援事業」を実施します。約