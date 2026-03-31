記事ポイント国立音楽大学が創立100周年の集大成として2026年6月26日〜28日に「くにおん100フェス！」を開催久石譲による「祝典序曲」世界初演や卒業生アーティスト集結の特別コラボなど3日間の多彩なプログラム目標500万円のクラウドファンディングを5月26日まで実施中。限定グッズや特別ツアーなど充実のリターンあり 国立音楽大学（くにおん）が創立100周年の集大成として、2026年6月26日（金）・27日（土）・28日（日）の