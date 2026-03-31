記事ポイント日本損害保険協会が2026年4月1日付で「代理店業務品質評価本部」を設置する専門職員によるモニタリングと大規模代理店へのフォローアップ点検を実施不適切事例の通報等窓口を新設し、協会ホームページで受け付ける 日本損害保険協会は2026年4月1日付で、「代理店業務品質評価本部」を新設します。専門知識を持つ職員が損保代理店と損害保険会社の自己点検チェックをモニタリングし、大規模代理店を中心にフォロー