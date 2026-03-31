２９日に最終回を迎えたテレビ朝日系「仮面の忍者赤影」（佐藤大樹主演）で忍者・黒影を好演した女優の山田愛奈（２７）。今年に入り活躍の場を広げている。縦型ショートドラマアプリ「ＢＵＭＰ」で配信中の「クズな勝ち組女をどん底へ」（１話１〜３分）では冷酷な社長令嬢・一条美月役。親友を死に追いやった女性への復讐（ふくしゅう）に燃える主人公（宮瀬彩加）を前に、いじめの主犯格として君臨する。「誰がどう見て