記事ポイント約250cmの超ロングケーブルで車外からエンジン状態を確認しながら作業できる約36,000件の故障コード情報を内蔵（従来品の約12倍）リアルタイム電圧測定とQRコードによる診断レポート出力に対応 MAXWINは、プロ仕様の高機能OBD2車両診断機『OBD2-DIA02-PLUS』の販売を開始しています。約250cmの超ロングケーブルを採用し、車外でエンジン状態を確認しながら作業できる設計となっています。従来品の約12倍となる約3