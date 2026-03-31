セブン‐イレブン・ジャパンは、新シリーズ「セブン‐イレブンよくばりサンド」から、春らしい彩り豊かな新商品『セブン‐イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド』（税込213.84円）を、全国のセブン‐イレブン店舗にて31日より順次発売する。【写真】小さい頃の夢…口いっぱいにカラースプレーを頬張れるサンドイッチ専用のふんわりとした「さくら色のパン」を使用し、中にはたっぷりのホイップクリームとカラ