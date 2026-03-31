9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、4月7日発売の雑誌『LEE』（集英社刊）5月号特別版の表紙を飾る。【表紙カット】爽やかすぎる！春っぽビジュアルのSnow Man目黒蓮目黒は、春らしいさわやかなストライプシャツに身を包んで登場。リラックスしたほほ笑みが印象的な表紙となっている。誌面では、「ほっとする場所、ほっとする時間。」をテーマに、6ページにわたるインタビューも掲載する。俳優としての活躍も目覚ましい目黒