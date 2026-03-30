とちぎテレビ 大学で学ぶ意思があっても 経済環境を理由に進学が困難と考えている高校生などを対象に、金融機関が３０日、新たに奨学基金を設立したと発表しました。 奨学基金を設立したのは宇都宮市に本店を置く足利銀行です。 創業１３０周年の記念事業として、栃木県から世界に羽ばたく人材の育成に貢献しようと「あしぎん奨学基金」を設立しました。 応募資格は、県内の高校などを卒業する見込みで国内の大学などへの