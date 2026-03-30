とちぎテレビ ２０２７年度に開校する、栃木県内の公立では初めてとなる中高一貫の中等教育学校、宇都宮東中等教育学校の制服が３０日、お披露目されました。 宇都宮東中等教育学校は、現在の宇都宮東高校と附属中学校が再編される形で設置され、２０２７年度に開校する県内で初めての公立の中等教育学校です。 お披露目された新しい制服は、「多様性に配慮し機能性を備えた制服」をコンセプトに、宇都宮東高校・附属中学