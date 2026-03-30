とちぎテレビ １日から新年度ですが、４月に飲食料品の値上げが約２,５００品目予定されています。家計への影響が懸念されます。 信用調査会社の帝国データバンクが調査した４月に値上げされる主な食料品です。マヨネーズやカップ麺のほか、酒類も最大２０％程度の値上げとなります。背景には、原材料や包装、資材などの高騰があり、飲食料品の値上げは２,５１６品目にのぼる見通しです。 また、４月から政府