とちぎテレビ 任期満了で３月３１日で退任する北村一郎副知事が３０日、県庁で会見を開き、これまでの県政への思いを振り返りました。 （北村副知事） 「福田知事の下で８年間職務をまっとうできたことが一番の喜びで、退任を迎えて安堵しています。職員の皆様には感謝しかありません」 北村副知事は１９８０年に県の職員として採用され、これまでに財政課長や企業局長、総合政策部の部長などを歴任し、２０１８年４月