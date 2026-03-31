動画配信サービス「Prime Video」の4月配信ラインアップが発表された。プライム会員特典の対象作品として、話題作や新作アニメ、ライブ配信コンテンツなど幅広い作品がそろう。【画像】主な配信作品のキービジュアル注目は、人気シリーズ『ザ・ボーイズ』のファイナル・シーズン。腐敗したスーパーヒーロー集団に、能力を持たない人間たちが立ち向かう異色作が、ついに完結を迎える。邦画では、『劇場版 美しい彼〜eternal〜