警察庁政府は31日、危険運転致死傷罪の適用対象となる高速度と飲酒の数値基準を新設する自動車運転処罰法改正案を閣議決定した。高速度は主に一般道で最高速度の50キロ以上、飲酒は体内アルコール濃度が呼気1リットル中0.5ミリグラム以上とする。故意にタイヤを滑らせる悪質な「ドリフト走行」を対象に追加。道交法の「酒酔い運転」に危険運転と同じ数値基準を適用する同法改正案も盛り込んだ。現行の危険運転は高速度を「進行