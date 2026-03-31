あすから4月。この春も2000品目を超える値上げが予定されているうえ、中東情勢の悪化が今年後半の値上げラッシュ再燃につながるおそれも出てきています。帝国データバンクによりますと、来月の値上げは2798品目と、去年10月以来半年ぶりに単月で2000品目を超えました。最も多いのはマヨネーズなどの調味料で1514品目、次いで即席麺など「加工食品」が609品目でした。主な要因は「原材料価格の高騰」で全体の99.8%にのぼっているほ