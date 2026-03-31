日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）が30日までにインスタグラムの公式アカウントを更新。29日放送の、1時間スペシャルにゲスト出演した歌手和田アキ子（75）の近影をアップした。更新アカウントでは「#和田アキ子#私の中のもうひとりのワタシ#明日も楽しく#なんぼのもんじゃい#おしゃれクリップ撮影山崎育三郎2026.3.29」とコメントし、和田の写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「歴史に名を残す名