パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が30日、インスタグラムを更新。自身の手がけるデザート専門店、Toshi Yoroizukaミッドタウン店が29日をもって閉店したことを伝えた。鎧塚氏は「昨日をもちまして、ミッドタウン店はCLOSE致しました。私の心境は、八年間の欧州修行を終え、帰国の途についた時に近いものがあります」と報告した。続けて「TOSHI YOROIZUKAという長い舞台の、一つの幕が静かに降り、そして今、また新たな幕が開こうとし