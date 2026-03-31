ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が30日までにインスタグラムを更新。カレンダーブックお渡しイベントを終え、思いをつづった。29日にジュンク堂書店那覇店で、カレンダーブックお渡し会を行った竹中アナは「カレンダーブック沖縄でのお渡し会来てくださった皆様ありがとうございました幸せな時間でした」と感謝を伝え、来場者との集合写真をアップした。竹中アナは黒いミニワンピースを着用している。さらに「カレンダ