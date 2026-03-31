俳優、満島真之介（36）が30日までにインスタグラムを更新。WOWWOWドラマ「北方謙三水滸伝」の続編が決定したことを報告した。満島は「ドラマ『北方謙三水滸伝』続編決定」と発表した。続けて「第1シーズン最終話・生配信『水滸伝ナイト』ご視聴ありがとうございました。愛する仲間たちと過ごした幸せな時間。言葉にしきれないほど、胸が熱くなりました」と視聴者へ感謝を伝え、自身のショットや出演者らとの集合写真をアップ