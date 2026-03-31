三田寛子（60）が30日までにインスタグラムを更新。SixTONESのライブに行ったことを報告した。三田は、ライブ会場、横浜アリーナの前で撮ったショットをアップし「SixTONES6周年おめでとう横浜アリーナの最終日Live行ってきました」と記した。ペンライトを2本持ち、満面の笑みの三田に、フォロワーからは「ノリノリだったのでしょうね」「すごい人混みに紛れてる」などの声が寄せられた。三田は、SixTONES京本大我とは、幼い