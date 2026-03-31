◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ロッキーズの菅野智之投手（３６）が３０日（日本時間３１日）、ブルージェイズ戦で移籍後初登板し、４回２／３で７２球を投げて、２安打４奪三振１失点の内容で、移籍後初勝利はお預けとなった。最速は９４・８マイル（約１５２・６キロ）だった。ブルージェイズには巨人時代のチームメートだった岡本和真内野手が在籍。お互いに対