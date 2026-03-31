9人組ガールズグループTWICEのNAYEON（ナヨン、30）が30日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。メーク中のショットを投稿した。自身がブランドモデルを務める「fwee」のメークを施し、濃い目なピンクのチークやボリューミーな唇を公開。ラメがキラキラ輝く透け感あるトップスに茶色いショートパンツなどのコーディネートなどで、カメラを上目遣いで見つめるショットなどを披露した。ストーリーズでもデコルテを大胆に露出