2022年4月から大規模改修をしていた東京・両国の「江戸東京博物館」がリニューアルオープンします。【映像】江戸東京博物館の館内の様子森嶋萌リポート「江戸東京ひろばの壁や天井は巨大なスクリーンとなっています。映し出された映像がダイナミックに動き出します」墨田区両国にある「江戸東京博物館」は、2022年4月から大規模改修のため休館していましたが、31日にリニューアルオープンします。館内では、明治時代の銀座の