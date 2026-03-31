モデルでタレントの大島璃乃（25）が30日までにインスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開している。大島は「『週刊ポストGOLDグラビア傑作選2026春号』に昨年のグラビアを再掲載していただきます」とグラビア再掲載を告知し、ランジェリーショットを披露した。ベッドの上で白いランジェリーを身に着け、足を開いた姿や、紺色のランジェリーで、美谷間をあらわにした姿等を投稿している。この投稿にフォロワーからは「リノ