素材メーカーの積水化成品工業は、ホルムズ海峡の事実上封鎖で原材料費が高騰しているとして、食品トレーなどの材料を値上げすると発表しました。【映像】食品トレーなどの材料を値上げへ値上げされるのは、主に食品トレーやカップ麺の容器などに使われる「発泡ポリスチレンシート」です。来月21日以降の出荷分から1キロあたり120円値上げされます。中東情勢の緊迫化でホルムズ海峡が事実上封鎖され、原油や石油化学製品の