お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が4日、自身のインスタグラムを更新。文化施設での展示イベントに参加していることを報告した。【写真】展示されているコカドケンタロウの作品「コカドベア」コカドは、東京・TAKANAWA GATEWAY CITYに開館した文化の実験的ミュージアム「MoN Takanawa」の開館記念イベント「MoN祭」に参加。「32人の文化の作り手」の1人に選ばれたことを明かした。展示されているのは、過去に手