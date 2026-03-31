◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間午前１１時１０分開始予定）、本拠地・ガーディアンズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。２試合、１２打席連続で安打はないが、今季初本塁打に期待がかかる。先発のマウンドには、今季初登板となる佐々木朗希（２４）が上がる。朗希はオープン戦で、