「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が30日、自身のインスタグラムを更新。はかま姿を投稿した。「昨日の袴撮影会はぽかぽかお天気の中おさんぽしながら撮影できてとっても楽しかった」と報告。桜の花が咲き誇る前で、ピンクとワインレッドのはかま姿を披露した。ブランコに乗って笑顔を見せるショットもアップし「会いに来てくださった皆さんありがとうござい