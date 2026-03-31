“日本一強いアナウンサー”ことフリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。青いチャイナドレス姿を投稿した。「Hello！Japanese Chun−Li 2025→2026フォト大量！」と題し、格闘ゲーム「ストリートファイター」のキャラクター春麗のコスチュームでもある青のスリット入りチャイナドレス姿をまとめてアップ。スラリと伸びた脚線美をさまざまなポーズで披露した。3月には板を縦に割るパフ