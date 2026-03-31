新年度のさまざまな環境変化で見過ごされがちな春の不調。とくに登校や授業、集団行動といった初体験の連続で生活環境が大きく変わる新小学1年生は、心身に負担が掛かりやすく、疲労感や眠気などの不調が現れやすいタイミングでもある。「キッズケアプロジェクト」を推進するキリンは3月26日、『春のこどもの体調変化「初バテ」に備えよう おとなの“新小学1年生”体験会』を貞静学園短期大学の体育館で開催。子育てインフルエンサ