ボートレース福岡の「ヴィーナスシリーズ第１戦・マクール杯」が１日に開幕する。川野芽唯、倉持莉々、大山千広、高憧四季ら主力選手を中心に白熱バトルが展開される。その中で誰よりも?優勝?に執念を燃やしているのが米丸乃絵（２４＝福岡）だ。浜名湖オールスターでＳＧデビューも決定。現在の思いを明かした。――２０２６年後期勝率６・６１（３０日現在）。近況の感触は米丸Ａ１は維持しないとな、って思っています。